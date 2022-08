10eLotto, giocata fortunata a Melilli: vinti 15.000 euro

Il 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia, nell’ultimo concorso. Da inizio anno le vincite hanno raggiunto un totale di circa 2,2 miliardi. Oltre 42mila euro sono finiti in Sicilia. Festeggia anche un anonimo giocatore di Melilli, in provincia di Siracusa. La sua giocata è valsa un 7 Doppio Oro da 15 mila euro. Non è la vincita più alta registrata in Sicilia: come riporta Agipronews, a Cefalù, in provincia di Palermo, un 8 Doppio Oro ha fruttato 20mila euro. Mentre a Ragusa sono stati vinti oltre 7.200 euro con un 7 Oro.

Si ricorda sempre di giocare responsabilmente.