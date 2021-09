Siracusa. Prime attenzioni per la scuola che riparte: ripuliti marciapiedi e siepi

Si avvicina l’apertura dell’anno scolastico e partono le prime attività propedeutiche per garantire una ripresa tranquilla. In attesa delle dovute verifiche all’interno dei locali scolastici, il Comune di Siracusa ha intanto quasi concluso la potatura delle siepi e dei marciapiedi su cui si affacciano gli istituti comprensivi cittadini. Lo comune l’assessore al verde pubblico, Carlo Gradenigo che parla di una manutenzione ordinaria dovuta per “decoro e sicurezza vero i nostri bambini”.

E sui social pubblica l’elenco delle vie interessate dal diserbo “scolastico”:

Via Caduti di Nassirya

Via Madre Teresa di Calcutta

Via Algeri

Via Pordenone

Via Alcibiade

Via Augusta

Via Regia Corte

Via Mazzanti

Via Gela

Via Basilicata

Via Tucidide

Via Asbesta

Via Archia

Via Ierone

Via della Madonna (Cassibile)

Via Nazionale (Cassibile)

Via degli Ulivi (Cassibile)

Via dei Gigli (Cassibile)

Viale Teocrito

Via dei Mergulenzi

C.da Isola

Via Luigi Spagna

Via Monsignor Caracciolo

Via Decio Furnò

Viale Santa Panagia

Via Monte Grande

Via Adrano

Piazza Eurialo (Belvedere)

Via Cav di Vittorio Veneto (Belvedere)

Via Sigmund Freud

Via Carlo Forlanini

Via Necropoli Grotticelle

Via Mosco

Via Svizzera

Via Temistocle

Via Tevere

Via Tintoretto

Via delle Gardenie.