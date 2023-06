Al mare in treno, torna il Barocco Line: fermate a Fontane Bianche, Avola e Noto

Dall’11 giugno via alla Trenitalia Summer Experience: più treni per le mete turistiche estive, tra cui Fontane Bianche e Noto in provincia di Siracusa. Tutte le novità sono state illustrate a Roma, dal presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, e dall’ad Luigi Corradi.

Per chi quest’estate sceglierà di visitare la Sicilia, confermata l’intera offerta degli Intercity Notte che collegano Roma e Milano alla Sicilia e degli Intercity Giorno per raggiungere comodamente dalla Capitale le mete di mare dell’isola. Chi vorrà viaggiare di notte, diretto in Sicilia, potrà scegliere i servizi letto Excelsior (carrozza letto dotata di cabine con wc e doccia) anche su Intercity Notte Milano–Siracusa oltre che su Roma-Siracusa.

Per scoprire le bellezze della Sicilia in treno, per questa estate sono disponibili tanti servizi, in accordo con la Regione, committente del servizio. Un’offerta pensata per soddisfare le esigenze di lavoro, studio e turismo per visitare, nel comfort dei nuovi treni regionali i 25 Pop e i Blues (8 già quelli in circolazione nell’isola), luoghi di alto valore culturale e paesaggistico.

Fra le conferme ci sono il Taormina Line, l’Etna Link, il Cefalù Line e il Barocco Line (fino al 17 settembre). Con 16 collegamenti attivi nei giorni festivi, permetterà di scoprire la Val di Noto e le sue perle, con fermate a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa, Donnafugata con servizi anche a bordo dei nuovi treni Blues. Nei giorni feriali sarà disponibile un nuovo collegamento (A/R) tra Siracusa e Noto ad arricchire l’offerta della Sicilia sud-orientale.