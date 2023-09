I premi del teatro italiano, festa Inda con Robert Carsen ed il suo Edipo Re

Serata finale del premio nazionale Le Maschere del Teatro dal dolce sapore per la Fondazione Inda di Siracusa. Il prestigioso ente culturale gongola per la vittoria nella categoria “Miglior spettacolo del 2022”, assegnata all’Edipo Re messo in scena al teatro greco di Siracusa da Robert Carsen. Lo stesso regista era stato inserito nella terna dei migliori registi del 2022, premio poi andato a Filippo Dini (Il crogiolo). Sfiorata la vittoria anche nella categoria miglior attore protagonista, con Giuseppe Sartori (Edipo) nella terna di finalisti secondo i critici e addetti del settore. Il premio è andato, anche in questa categoria, a Filippo Dini. Miglior attrice, Laura Marinoni, ino dei nomi più amati del pubblico del teatro greco di Siracusa che può festeggiare anche Graziano Piazza, Tiresia nell’Edipo Re di Carsen, che ha vinto il premio Le Maschere del Teatro Italiano come migliore attore non protagonista. A condurre la serata finale, a Catania, Tullio Solenghi che ha avuto modo di ricordare i grandi numeri centrati dalla Fondazione Inda con i suoi spettacoli teatrali.

Intanto, la sovrintendente Inda, Valeria Told, domenica sera ha ritirato ad Acireale il premio assegnato alla Fondazione dall’Associazione Life Onlus. Un riconoscimento per l’impegno di Inda e dell’associazione Amici dell’Inda (c’era anche il presidente, Pucci Piccione) nel consentire anche ai non udenti di assistere alle rappresentazioni classiche. Una iniziativa che si ripete da oltre 10 anni, con il ricorso ad interpreti Lis, grazie anche dell’associazione Sicilia turismo per tutti guidata da Bernadette Lo Bianco.