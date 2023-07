A Siracusa il tour mondiale di Zucchero: “Meraviglia, verrò in vacanza”

Zucchero a Siracusa regala un tocco di internazionalità alla stagione della musica live al teatro greco. Nell’area archeologia della Neapolis, si mescolano gli accenti con spettatori arrivati da diverse parti anche d’Europa. Come raccontano poco prima dell’avvio dello show, hanno fatto coincidere le loro vacanze con le date del concerto e raggiunto appositamente Siracusa, dove rimarranno chi per due e chi per altre tre notti. La rivincita di Siracusa su Taormina che teme adesso il “sorpasso” anche sull’offerta di cultura, intrattenimento e spettacolo.

Giù le luci, è tempo di far parlare la musica. Poche note per rendersi subito conto dal vivo che Adelmo “Sugar” Fornaciari è artista di livello mondiale. Ed in effetti, ai cinquemila spettatori della prima delle tre date siracusane, tutte sold out, basta appena l’apertura con Spirito nel buio per respirare quelle atmosfere tipiche di uno dei più apprezzati bluesman internazionali che arriva dall’Emilia Romagna.

Percussioni e batterie alle spalle, un maxischermo per cogliere ogni espressione anche a distanza, la scaletta regala un crescendo emozionante con un primo “picco” su Vedo Nero. Il pubblico accompagna e gradisce, con un atteggiamento di grande rispetto verso il monumento anche nei momenti in cui difficile è resistere al trascinante ritmo di Accendi un diavolo in me. Eppure succede, in piedi si per cantare ed applaudire ma senza eccessi. Giusto, allora, elogiare i cinquemila spettatori, felici e composti.

Insieme alla figlia Irene, Zucchero regala una intensa versione di Non dimenticarti di noi. E appena termina la divertente Baila Morena, si prende qualche istante per parlare con i cinquemila del teatro greco. E lo fa per salutare la Sicilia e Siracusa. “Sono qui da qualche giorno, ho visto cose meravigliose. Spero di vederne altre visto che resto per un pò. Siamo in tour mondiale da un anno, ad agosto chiudiamo in Spagna. Magari torno qui per una vacanza…”, e giù applausi ed inviti.

Le due ore di spettacolo dal vivo scorrono via leggere e senza intoppi. Zucchero trova anche il tempo per un sensibile messaggio di vicinanza alla Sicilia colpita dagli incendi, ricordando anche i guai vissuti dalla sua regione per via del cambiamento climatico. Semmai vi fosse stato bisogno di un ulteriore motivo per riconoscergli la meritata standing ovation, eccolo allora servito.

Gli organizzatori, accanto al palco, guardano con gli occhi lucidi. Orgogliosi e soddisfatti. Si replica stasera e domani, poi dritti verso agosto e l’ultima parte della musica live al teatro greco di Siracusa con Max Gazzè, Venditti e De Gregori, Massimo Ranieri.

La rassegna “Stelle al teatro”, promossa dal Comune di Siracusa in collaborazione con la Regione Siciliana, assessorati al Turismo ed alla Cultura, e con il Parco Archeologico di Siracusa, è inserita nel progetto “Anfiteatri Sicilia” ed è organizzata da Puntoeacapo, Associazione Development e GG Entertainment.