Allerta meteo: scuole chiuse a Rosolini,Pachino, Portopalo e Augusta

Allerta meteo domani in buona parte di Sicilia. Il maltempo è previsto da questa sera e per le prossime 24-36 ore. La Protezione Civile prevede “venti sud-orientali con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Calo sensibile delle temperature”. Scuole chiuse a Rosolini, Pachino, Portopalo e Augusta, dove sarà chiuso anche il cimitero. Attivate tutte le misure di Protezione Civile ed allertate le squadre ed i gruppi. A Palazzolo, una nota a firma del sindaco, Salvatore Gallo e dell’assessore alla Protezione Civile, Maurizio Aiello parla di abbondanti fenomeni temporaleschi con l’invito ai cittadini a prestare attenzione e limitare, ove possibile, gli spostamenti. Uffici e scuole saranno regolarmente aperti a meno che non sopravvengano ulteriori sviluppi .Per ogni urgenza il numero unico di Sos è il 112 mentre quello della polizia locale è 0931881549. Sempre nella zona montana, a Canicattini, attivi i numeri per le emergenze e quelli della Protezione Civile e della Polizia Municipale 0931945131 – 0931945551, e il numero unico delle emergenze 112.