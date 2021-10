Allerta meteo rossa per venerdì 29, chiuse scuole, palestre e gli uffici regionali

In concomitanza con il passaggio del medicane Apollo, torna rossa l’allerta meteo sulla Sicilia orientale. Attese piogge e vento, con raffiche anche di 70/75 kmh, soprattutto in nottata.

Letto il bollettino del Dipartimento regionale di Protezione Civile, il sindaco di Siracusa ha disposto anche per la giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Un simile provvedimento è stato esitato in anche dagli altri sindaci della provincia, quindi scuole chiuse in tutto il siracusano.

Nel capoluogo sospesi i mercati rionali e chiusi anche gli impianti sportivi pubblici e privati. Cancelli chiusi anche al cimitero.

Domani, venerdì 29 ottobre, anche gli uffici regionali delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa resteranno chiusi. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a seguito del permanere dello stato di allarme per rischio idrogeologico.

Il provvedimento adottato è finalizzato a ridurre la mobilità nelle aree fortemente a rischio e l’esposizione dei cittadini al pericolo. Si punta anche a facilitare l’eventuale movimento dei mezzi di soccorso, in caso di necessità.

Resteranno aperti solamente gli uffici regionali che erogano servizi pubblici essenziali ed esattamente: i servizi della Protezione civile, tutti i presidi ospedalieri, le strutture sanitarie, gli Uffici del Genio civile, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

«Ho il dovere di raccomandare a tutti di evitare spostamenti e, soprattutto, rinunciare all’uso di automobili, in caso di pioggia: l’insidia è sempre dietro l’angolo». È l’appello rivolto dal presidente della Regione ai siciliani.