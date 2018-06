Augusta. Arriva in porto la goletta Palinuro, nave scuola della Marina: visite a bordo

Arriva oggi in porto ad Augusta la nave scuola Palinuro, della Marina Militare. Rimarrà ormeggiata fino al prossimo lunedì, con possibilità di visite a bordo nel fine settimana. In dettaglio, sabato 23 giugno dalle 15.00 alle 18.30 con ingresso dal comprensorio Terravecchia di Marisicilia; domenica 24 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, presso il porto commerciale.

Partita lo scorso 24 maggio da La Spezia, nave Palinuro ha effettuato fino ad oggi una sosta a Vasto e una ad Ancona dove, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina, più di 10 mila persone sono salite a bordo per poterne ammirare lo stile e la bellezza e conoscere da vicino gli uomini e le donne dell’equipaggio che quotidianamente svolgono il proprio dovere al servizio della collettività.

Ad Augusta, la goletta Palinuro parteciperà agli eventi legati alla manifestazione “Marisicilia Cup”, evento organizzato dal Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare che si svolgerà dal 22 e il 24 giugno prossimo.