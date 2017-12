Augusta. Sbarco al porto commerciale: a bordo 300 migranti, “salta” la destinazione Pozzallo

Sbarcheranno ad Augusta e non, come inizialmente previsto, a Pozzallo, i 300 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. A determinare il cambio di rotta, le avverse condizioni meteo-marine, che rendono più difficoltose le operazioni. Ad attendere i migranti, le forze dell’ordine, come da dispositivo, e i medici di Emergency che si occuperanno delle prime fasi dell’accoglienza una volta arrivata la nave della Marina Militare che sta conducendo i passeggeri nel porto megarese.