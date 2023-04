Infrastrutture tra Siracusa e Gela, accolto l’odg di Scerra (M5S) per il completamento

(cs) Accolto l’ordine del giorno presentato dal parlamentare siracusano Filippo Scerra (M5S). Con la sua accettazione, il governo si impegna a valutare ogni azione possibile per monitore e velocizzare i lavori di completamento di importanti infrastrutture siciliane.

In particolare, Scerra ha portato all’attenzione dell’esecutivo l’urgenza di avviare i lavori per la Ragusa-Catania, opera commissariata; quelli per l’atteso bypass ferroviario che libererà Augusta dalla cintura che attraversa la cittadina, velocizzando i collegamenti con Catania; ed infine i noti rallentamenti nel completamento della Siracusa-Gela, con i lotti del ragusano a rischio stop. “Si tratta di infrastrutture fondamentali per la Sicilia. Molte delle risorse finanziarie per la loro realizzazione arrivano dal Pnrr che prevede tempi e scadenze certe. Bisogna fare presto, bisogna fare bene – sottolinea Scerra – ricorrendo alle norme già esistenti e accelerando, alla luce dell’evidente valenza strategica di queste opere, per la Sicilia e per il Mezzogiorno”.