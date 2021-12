Avola. Una nuova rotatoria all’ingresso, partiti i lavori all’altezza dell’ospedale Di Maria

Ancora una novità all’ingresso di Avola. Partiti i lavori per la costruzione di una nuova rotatoria all’altezza dell’ospedale Di Maria. “Un’altra opera importante. E non sarà certo l’ultima”, assicura il sindaco Luca Cannata, presente all’apertura del cantiere.

L’amministrazione comunale di Avola ha già impegnato 200 mila euro. Intanto la Regione Siciliana ha deciso di investire circa 2 milioni di euro per lavori che renderanno il Pronto Soccorso di Avola uno dei principali della Sicilia Orientale, all’avanguardia per standard innovativi e tecnologici. “Continuiamo con l’implementazione dei servizi alla cittadinanza – conclude il sindaco Cannata – e continuiamo con la nostra politica del fare”.