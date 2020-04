Bad Mask, indagata a Siracusa l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti

L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata dalla Procura di Siracusa nell’ambito dell’inchiesta Bad Mask. L’accusa è di frode in commercio ed immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, attraverso un traffico internazionale di mascherine tra l’Italia, la Sicilia e la Cina.

Questa mattina la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato 9.000 mascherine FFP2 nelle province di Milano, Roma, Bologna, Ravenna, Forlì,Siracusa, Caltanissetta, Catania e Ragusa.

Per gli investigatori siracusani, la società della Pivetti importava la merce dalla Cina per poi venderla a distributori su tutto il territorio nazionale, nonostante l’Inail con un provvedimento del direttore centrale del 16 aprile scorso avesse imposto il divieto di metterle sul mercato.

Foto: lastampa.it