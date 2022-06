Bagno di folla a Floridia per il Palio: così è rinata la Festa dell’Ascensione

Un bagno di folla ha fatto ieri da scenario al gran finale del Palio dell’Ascensione, che aveva preso il via sabato dopo il lungo stop degli scorsi anni. Floridia è tornata così a vivere la sua più sentita tradizione, popolare ancor prima che sportiva. In migliaia hanno raggiunto il cuore del comune retto dal sindaco Marco Carianni. Il trionfo è stato del cavallo Zingaro Baio, della scuderia Miano con Carmelo Zappulla, noto fantino professionista. Zingaro ha regalato la vittoria al quartiere Piazza. Ed è tornata, insieme al Palio, la voce di Mimmo Contestabile di FMITALIA a raccontare la competizione sportiva, insieme a Patrizia Tidona e Sabina Rizza di Telestar. Temperature alte che non hanno fatto demordere quanti, da diverse zone della provincia e di altre aree della Sicilia, non si sono persi l’occasione di seguire le gesta di Carabina Desert per Taverna, Zingaro Baio, Corallu per Vignalonga e Casper Ghost (Chianu i masciu Vartulu). Sei corse il sabato, sei ieri in corso Vittorio Emanuele, il cuore della cittadina.

Una scommessa vinta quella di Carianni, che ha caparbiamente lavorato alla rinascita del Palio dell’Ascensione. Sabato, visita del presidente della Regione Nello Musumeci, oltre a numerosi sindaci della provincia e di altri comuni siciliani legati a tradizioni ippiche analoghe a quella del Palio dell’Ascensione.

A concludere la serata, ieri, in piazza del Popolo, i “Ciauru di Sicilia”, prima dello spettacolo finale con i “Gemelli Diversi”.

Soddisfatto il sindaco Carianni. “Siamo riusciti a coronare il sogno di una comunità. E’ stato bellissimo assistere alla festa, frutto di un’attività portata avanti con tutte le forze dell’ordine della provincia di Siracusa, con in testa il prefetto Giusi Scaduto, per un evento che è stato anche culturale. Il Palio è certamente stato il momento centrale ma è accaduto a Floridia in questi giorni anche tanto altro”. Il primo cittadino ha voluto sottolineare anche l’impegno degli operai che, sotto un sole cocente, hanno montato le strutture e tutto il necessario per lo svolgimento della manifestazione. “Ho voluto ringraziarli dal palco perché hanno messo il cuore oltre l’ostacolo. Non hanno guardato orari e impegni familiari, ma l’obiettivo. Con i rappresentati di associazioni a tutela degli animali abbiamo svolto un lavoro preparatorio importante, per garantire il benessere del cavallo e regalando le emozioni che abbiamo vissuto durante la gara”.