Baraccopoli di Cassibile, “presunto conflitto d’interessi?”: la vicenda approda all’Ars

Il sospetto di un presunto conflitto d’interessi nella vicenda relativa alla baraccopoli di Cassibile. A paventarlo è la parlamentare dell’Ars, Carolina Vacchi di Fratelli d’Italia, che tira in ballo l’assessore Rita Gentile sottolineando il ruolo rivestito nell’ambito dell’associazione Accoglirete, impegnata nell’accoglienza ai migranti. “Con decreto del 21 gennaio dello scorso anno- spiega nell’interrogazione presentata- il Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e lntegrazione (Fami) 2014- 2020 adottava l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare nell’ambito della promozione di una gestione integrata dei flussi migratori; il Comune di Siracusa partecipava

al bando Fami con il progetto “Comune dei Popoli”, aggiudicandosi il 19° posto a fronte dei 117

progetti presentati, unica città siciliana fra i 28 territori finanziati; il finanziamento di 460.129,45

euro del Ministero dell’lnterno, da utilizzare in due anni, permetterà I’avvio di un ufficio dedicato

ai cittadini stranieri, con la duplice finalità di facilitare il loro accesso ai servizi pubblici e al

contempo di lavorare con questi ultimi sotto il profilo formativo per qualificare, potenziare e

rendere accessibile la loro offerta ai cittadini stranieri; per I’attuazione delle singole azioni, il

Comune di Siracusa, capofila del progetto, sarà coadiuvato da un partenariato, selezionato

attraverso un bando pubblico, composto da associazioni di categoria, sia pubbliche che private, tra

cui, in particolare, AccoglieRete Onlus e ARCI Siracusa; vicepresidente di AccoglieRete è Rita

Gentile, Assessore alle Politiche per l’Innovazione, l’Economia Solidale ed il Dialogo Interculturale

proprio del Comune di Siracusa; mentre Presidente di ARCI Siracusa è Simona Cascio, ex

consigliera comunale; proprio i due enti partner, con bando dello scorso 24 aprile, in piena fase di

lockdown, hanno avviato una procedura di selezione per il reclutamento di 5 figure professionali

«necessarie alla realizzazione delle attività di propria competenza nell’ambito del progetto

“Comune dei Popoli”. L’interrogazione chiede “se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, accertata la veridicità degli stessi, quali urgenti provvedimenti di competenza intenda assumere al fine di

escludere la sussistenza di un conflitto di interessi in capo all’attuale assessore alle Politiche per

l’Innovazione, l’Economia Solidale ed il Dialogo Interculturale del Comune di Siracusa per la

gestione del citato finanziamento pubblico”. Sulla vicenda interviene il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Napoli che attraverso il Circolo Territoriale di Cassibile “Implatini” rappresentato dal presidente Francesco Implatini e Paolo Romano, segue la vicenda. Della baraccopoli di Cassibile si è occupata nei mesi scorsi anche la parlamentare Giorgia Meloni. La baraccopoli è poi stata oggetto di smantellamento e bonifica, non ancora ultimati e che, secondo l’assessore Gentile,che attualmente non rivestirebbe cariche in seno all’associazione, saranno completati entro settembre.