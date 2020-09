Basket. L’Aretusa fa festa, ammessa al campionato di Serie D

Ci sarà anche la Polisportiva Aretusa ai nastri di partenza del prossimo campionato di basket, serie D. Così ha deciso il consiglio regionale Fip Sicilia.

Grande soddisfazione per la società siracusana che, dopo tre anni di Promozione, si ritrova su di categoria. Un risultato guadagnato comunque sul campo. Prima che il covid bloccasse la stagione scorsa, infatti, la squadra di coach Marletta era al secondo posto ed in piena lotta per il salto di categoria.

Nella stagione 2020-2021 parteciperanno al campionato di serie D 18 squadre, suddivise in due sottogironi da 9 squadre, molte del passato storico tra cui appunto la società aretusea. Con coach Paolo Marletta, in panchina anche l’assistant Claudio Troia.