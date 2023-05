Big della politica a Siracusa: martedì il ministro Salvini, mercoledì Roberto Fico

Ultima settimana di campagna elettorale, poi dalla mezzanotte di venerdì silenzio e quindi spazio alle urne. E a Siracusa arrivano i big: domani alle 8, incontro con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Appuntamento all’Una Hotel One, insieme all’eurodeputata Annalisa Tardino e insieme al commissario provinciale di Prima l’Italia, Enzo Vinciullo. Il leader della Lega oggi a Catania ha presentato i lavori della superstrada Ragusa-Catania, con diversi chilometri in territorio siracusano ed ha annunciato il prossimo avvio di cantieri per svariati miliardi in Sicilia. Di questi alcuni in provincia di Siracusa, su tutti il porto di Augusta e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Temi che saranno verosimilmente trattati anche domani, durante l’incontro con Salvini, a sostegno della candidatura di Ferdinando Messina. Nei giorni scorsi, anche Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Giovanni Donzelli (FdI) a Siracusa per la coalizione di centrodestra.

In attesa di Giuseppe Conte, il 26 maggio alle 19 in piazza Santa Lucia, per sostenere i candidati e le liste del M5S, mercoledì 24 maggio arriva Roberto Fico. L’ex presidente della Camera sarà prima a Carlentini, poi a Priolo, quindi a Siracusa ed infine a Buscemi per sostenere i candidati e le liste del Movimento 5 Stelle. Alle 11 a Carlentini il primo appuntamento. Fico sarà in piazza Diaz, dove è stato allestito un gazebo. Poi un simpatico aperitivo al bar Eden – aperto alla cittadinanza – per raggiungere la sala di rappresentanza del Comune. Alle 12.30 Roberto Fico sarà a Priolo, nella sede del M5S di via Angelo Custode 55. Sosta alla Caffetteria Mignosa, quindi una visita alla chiesa dell’Angelo Custode prima di spostarsi su Siracusa. Alle 13.30 previsto pranzo e passeggiata al mercato tradizionale di Ortigia, in via De Benedictis. Fico incontrerà Renata Giunta, candidata sindaca di Siracusa della coalizione progressista, sostenuta dal Movimento 5 Stelle. Ultimo appuntamento in provincia a Buscemi, con visita al comitato elettorale in via Nino Bixio 3. Con Roberto Fico ci saranno anche il parlamentare siracusano Filippo Scerra, il deputato regionale Carlo Gilistro, il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola e il capogruppo Ars del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca.