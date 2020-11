Bonus Sicilia, ecco le novità: contributo da 3.500 euro, spazio per nuove istanze

La Regione Sicilia ha adottato nella giornata di ieri le attese determinazioni per le nuove modalità di riconoscimento alle imprese dell’ormai noto Bonus Sicilia.

Confermato il tetto massimo per il contributo a fondo perduto: 3.500 euro per impresa, mantenendo ferme le istanze presentate. Chi non ha presentato domanda in precedenza, potrà farlo dal 9 al 16 novembre. Vale solo per le imprese che hanno i requisiti del precedente avviso.

Importante: nella stessa finestra temporale, le imprese che avevano già inserito la domanda dovranno collegarsi al portale siciliapei per confermare la propria istanza e firmare digitalmente il nuovo modello.

Sono state eliminate le ripartizioni provinciali del bando (125milioni di euro). Viene eliminato l’obbligo di produrre certificazione del revisore contabile. Rimane l’obbligo della regolarità contributiva (Durc).

Le nuove modalità sono state definite dopo il fallimento del precedente click day.