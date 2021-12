BorgOstello, il progetto del Comune di Ferla “premiato” con 750mila euro

Il progetto “BorgOstello” presentato dal Comune di Ferla si è assicurato un finanziamento di 750mila euro. I Ministri della Cultura e del Turismo hanno firmato il decreto che ammette alo stanziamento 37 interventi di riqualificazione dei centri storici e di valorizzazione turistico-culturale, presentati dai piccoli comuni italiani fino a 5.000 abitanti.

In Sicilia, sono stati ritenuti validi i progetti presentati dai comuni di Troina (En), Ferla (Sr), Sambuca di Sicilia (Ag) e Castiglione di Sicilia (Ct).

“BorgOstello” è un ostello comunale di ultima generazione, che nascerà nei locali del Palazzo Municipale di via Garibaldi n.17/19. Un ulteriore livello di ospitalità che si affiancherà alla già premiata buona pratica europea #BorgoAlbergo, oltre alla rifunzionalizzazione di spazi comuni da dedicare allo smart working.

“L’obiettivo è creare uno spazio pubblico che possa ospitare per brevi soggiorni turisti, visitatori, ospiti ed artisti entro la cornice del turismo autentico che rende unica ed inedita l’esperienza turistica”, commenta il sindaco, Michelangelo Giansiracusa.

