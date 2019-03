Calcio a 5, Assoporto Melilli: domani il grande giorno della festa per l’A2

Domani sarà il grande giorno per l’Assoporto Melilli. Con un successo sul Cataforio sarà promozione nella Serie A2 di calcio a 5, traguardo storico per la società del presidente Papale al termine di una stagione straordinaria, condita da soli successi (e un pari) in campionato e la semifinale nella Final Eight di Coppa Italia conclusa pochi giorni fa in Molise. Domani al PalaMelilli (calcio d’inizio alle 16) arriverà il Cataforio, formazione che occupa la terza posizione in comproprietà col Polistena nel girone I della Serie B e che cerca punti pesanti per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei play off. Un intero paese si prepara ovviamente a far festa. “Siamo consapevoli di aver finora dato il massimo, siamo li, ad un passo dal sogno A2 – dice orgoglioso il presidente Papale”. “I miei ragazzi – spiega mister Bosco, uno dei principali artefici di questa realtà – hanno messo in pratica tutto ciò che avevo chiesto fin da inizio stagione, ho l’onore ed il piacere di allenare un gruppo stupendo, fatto di ragazzi umili e sinceri, che con sacrificio e abnegazione stanno per raggiungere un traguardo insperato e impensato ad inizio stagione”.