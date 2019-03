Calcio a 5: grande festa a Melilli, l’Assoporto è in Serie A2

E’ Serie A2. L’Assoporto Melilli ha battuto i reggini del Cataforio per 9-5 ed è arrivata la matematica promozione a quattro giornate dalla fine. Il PalaMelilli si è vestito a festa per una stagione da record per la squadra di Bosco e del presidente Papale ma anche di una squadra che ha messo in mostra il capocannoniere del girone come Rizzo e un portiere quale Boschigia che anche oggi pomeriggio ha compiuto interventi salva risultato soprattutto quando l’Assoporto si è trovato con l’uomo in meno e quando il Cataforio si è trovato a calciare dei tiri liberi. “Siamo una società sana ed è una grande festa per tutta Melilli – hanno detto i massimi rappresentanti del sodalizio siracusano – e dopo una stagione simile questo è stato il giusto premio come anche la Final Eight di Coppa Italia, la cui finalissima in Molise ci è sfuggita di un soffio”.