Calcio a 5, il Maritime ritrova il successo e sale al quarto posto

Dopo la scoppola subìta in Abruzzo, le dimissioni di coach Polido (con panchina affidata a Batata), i chiarimenti del patron Ciccarello e un confronto fra società e tifosi, il Maritime è tornato in campo e lo ha fatto come aveva abituato i suoi fedelissimi per tutta la passata stagione e gran parte di questa: vincendo. Al Palajonio la sesta di ritorno del massimo campionato di calcio a 5 ha sorriso ai megaresi che hanno piegato il fanalino di coda Latina 6-4 con doppietta di Simi e reti di Pica Pau, Crema e Bissoni. Ritorno in campo e gol per Zanchetta per un successo che ha permesso al Maritime di guadagnare una posizione in classifica: i megaresi adesso sono al quarto posto poiché il Rieti ha pareggiato col Pesaro e dunque è stato scavalcato da Simi e compagni.