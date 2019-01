Calcio a 5 Serie A: il Maritime espugna Arzignano e sale al terzo posto. Thiago Bissoni: “Meglio nella ripresa”

Due volte Thiago Bissoni, una Pedro Guedes e Leandro Simi e il Maritime espugna Arzignano per la seconda giornata di ritorno del massimo campionato di calcio a 5. Secondo successo consecutivo per i megaresi dopo quello casalingo contro Eboli e terzo posto momentaneo ottenuto, visto che Napoli non ha terminato il match di Catania contro il Meta e probabilmente otterrà vittoria a tavolino dopo la sospensione per infiltrazioni d’acqua cadute sul palazzetto etneo. E’ stata una gara combattuta solo nella prima frazione poi il Maritime, privo di Crema e Zanchetta, è venuto fuori nella ripresa e dimostrato tutta la propria superiorità. “E’ sempre bello tornare in Veneto – ha detto Thiago Polido coach del Maritime ed ex di turno – faremo di necessità virtù in vista delle assenze, ho cercato di trasmettere dei concetti precisi alla squadra e cercheremo d’ora in avanti di mostrare sempre più identità di squadra”. E così è stato dopo le considerazioni della vigilia per il tecnico megarese, ecco quelle del bomber di giornata: “Era una gara difficile e dovevamo accelerare il gioco, siamo migliorati nella ripresa e abbiamo vinto meritatamente – ha detto Thiago Bissoni – siamo migliorati nel gioco. I gol? Ci sto prendendo gusto, non sempre vado a segno perché sono un difensore ma va bene così, adesso ci riposiamo un po’”.