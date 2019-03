Calcio a 5, superato anche l’ultimo ostacolo. Assoporto Melilli a un passo dalla A2

Serie A2 a un passo. L’Assoporto Melilli supera anche l’ultimo ostacolo, vince a Palermo contro il Mabbonath per 3-2 e si porta a +12 dai palermitani a 5 giornate dalla fine. Alla ripresa del campionato il 16 marzo a Melilli contro il Cataforio si potrà celebrare questo storico traguardo, perché a quel punto, vincendo, la squadra di Bosco acquisirebbe la matematica certezza di salire nella categoria superiore. Questo pomeriggio Bocci, Failla e il solito Rizzo hanno firmato il successo su un mai domo Mabbonath che a differenza dell’andata, quando i melillesi inflissero un pesante 9-0 ai diretti concorrenti, se l’è giocata sino alla fine e nell’entourage aretuseo sono stati diversi i complimenti rivolti agli avversari per una sfida intensa che ha premiato un Assoporto adesso impegnato anche nella Final Eight di Coppa Italia in Molise. “Un’emozione indescrivibile quella che sto provando insieme con tutti i ragazzi – ha detto mister Bosco -, siamo entrati nella storia. Il 16 marzo al Palamelilli sarà una grande festa per i tifosi melillesi, è stata una prova di orgoglio, carattere e determinazione. Volevamo a tutti i costi i 3 punti per chiuderla qui, una stagione incredibile, grazie a tutta la famiglia Assoporto”.