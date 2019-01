Calcio amatoriale: l'”Epifania Aics 2019″ tra agonismo e fair play

L’Europtik ha vinto di misura sull’Ordine degli Ingegneri e si è aggiudicato la prima edizione del quadrangolare di calcio amatoriale “Epifania Aics 2019” svoltosi al “Giorgio Di Bari” di via Lazio. Terzi i Cosmos (hanno vinto 5-3 ai calci di rigore dopo il 2-2 dei regolamentari), quarti l’Ordine degli Ingegneri per una manifestazione – come ha sottolineato il presidente provinciale dell’Aics (Associazione italiana cultura e sport) Enzo Nassetta, organizzatore del torneo – caratterizzata da fair play e sano agonismo. Premiati anche il miglior portiere (Anastasi del Cosmos), il miglior giocatore (Cantone degli Ingegneri) e il capocannoniere Vilardo (Commercialisti). Questa la formazione della compagine che si è aggiudicata questa prima edizione: Spinoso, Carpinteri, Regina, Rizza, Gallitto, Failla, Morreale, Moncada, Caziero, Battaglia, Genovese Andrea, Bianchini, Chisari, Parrinello, Moncada, Genovese Alessio.