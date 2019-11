Calcio, Eccellenza. Sassi contro il pullman del Real Siracusa ad Enna

Post gara turbolento ad Enna per il Real Siracusa. I rapporti, purtroppo, sojo tesi dallo scorso campionato. Ma se in campo tutto è filato liscio, per la cronaca gara terminata 1-1, al termine alcuni tifosi dell’Enna hanno aggredito il pullman della formazione siracusana. Un sasso ha raggiunto un finestrino, rompendo il vetro e ferendo un collaboratore tecnico che è stato costretto al ricovero in ospedale. A raccontare l’accaduto è l’ufficio stampa del Eeal Siracusa. La società aretusea potrebbe decidere di adire le vie legali.“Domani al termine di una riunione, si riserverà se adire per vie legali o meno contro l’Enna calcio”. Secondo una prima ricostruzione, alcuni supporter ennesi si sarebbero armati di pietre e non appena è transitato il pullman della squadra avversaria è iniziata la sassaiola.