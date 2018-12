Calcio giovanile: Memorial Miconi, ecco i vincitori. Campisi: “Ma fuori ha vinto il fair play”

Quattro giorni di grande spettacolo ma sopratutto fair play per il Memorial di calcio giovanile alla memoria di Salvuccio Miconi, organizzato dalla Rari Nantes. “Il Torneo non ha deluso le attese – ha sottolineato uno dei responsabili Peppe Campisi – superando ancora una volta le aspettative. Sono contento perchè ancora una volta abbiamo vinto tutti per aver dimostrato fair play nel rispetto di tutti ma sopratutto nell’aver ricordato Salvuccio. Siamo soddisfatti così come quando organizziamo l’altro grande evento cioè il Memorial Panigada che come ogni anno si svolge l’ultima settimana di maggio dove si registrano parecchie presenze di partecipanti. In questo Memorial abbiamo avuto Società provenienti da tutta la Sicilia”.

Per quanto riguarda il campo ecco il quadro completo: negli Esordienti misti, prima ACADEMY LEONZIO, seconda la REAL TRINACRIA CATANIA. Negli Esordienti 2007 primo il REAL PRIOLO, seconda la RARI NANTES. Nei Pulcini misti primo il SIRACUSA CALCIO, seconda RARI NANTES, terza la RINASCITA NETINA. Nei Primi Calci, prima la NEW TEAM CALTANISSETTA, seconda l’ACCADEMIA SIRACUSA, terza la RARI NANTES, quarto il FLORIDIA. Nei Piccoli Amici primo l’ATLETICO CASSIBILE, secondo il FLORIDIA e terzo il SORTINO.