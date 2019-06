Calcio giovanile, Samuele Nanè dalla Rari Nantes a Milan Academy

Dopo aver archiviato titoli stagionali, tornei vari (non ultimo il “Panigada” che ha tenuto impegnati gli organizzatori per settimane), la Rari Nantes “incassa” un altro riconoscimento importante che arriva dalla chiamata di un suo giovanissimo atleta verso il calcio professionistico.

«La società Rari Nantes del presidente Peppe Campisi – questa la nota del sodalizio aretuseo – è lieta di comunicare con immenso orgoglio che Samuele Nanè, classe 2006, è stato convocato dal Milan Academy al Centro Sportivo Peppino Vismara (il giovane si trova già a Milano e rimarrà fino a domani in Lombardia, ndr) dove sosterrà degli allenamenti con il Settore Giovanile Ac Milan. Durante l’anno il nostro tesserato è stato più volte convocato al Centro Tecnico dove si è confrontato con altri giovani proventi da tutta la Sicilia. Complimenti ai tecnici della società Rari Nantes, con a capo il nostro direttore tecnico generale Alessandro Di Mauro e il responsabile scuola Calcio mister Daniele Greco, i quali giorno dopo giorno hanno trasmesso a Samuele le competenze tecniche e i valori etici che oggi giorno sono fondamentali per crescere sani e continuare a sognare. Samuele complimenti e in bocca al lupo dal cuore gialloblù».