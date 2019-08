Calcio & politica, AvantInsieme: “basta divisioni sul Siracusa”

Il direttivo di AvantInsieme interviene sulla mancata iscrizione del Siracusa al campionato di Serie D e difende l’operaro del sindaco Francesco Italia. “Nonostante la costanza del primo cittadino, nella ricerca di sponsor e aziende interessate, la nostra squadra di calcio non riesce a realizzare l’iscrizione al campionato. Viviamo un tempo in cui si strumentalizza ogni evento, grave o insignificante che sia, e perfino sportivo. Qualunque sia il tema del giorno, l’avversario politico si precipita a descrivere tutta una serie di inasattezze, anzi vere e proprie bugie pur di colpire chi in volata lo ha superato non riuscendo ancora a gestire di fatto il lutto della ennesima sconfitta”.

Per la ripartenza del calcio in città, AvantInsieme chiede l’avvio di “un confronto franco e veritiero sul futuro, così da essere in grado di mettere in campo la formulazione di un’idea

condivisa e di ampia prospettiva emarginando tutti coloro che usano anche la fede calcistica per avvelenare il dibattito su una questione così importante e molto sentita da cittadini e tifosi”.

Persa la Lega Pro, persa la D adesso i tifosi sperano almeno nell’Eccellenza.