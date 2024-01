Caldo anomalo in Sicilia, a Siracusa le temperature più elevate. Niente neve sugli Iblei

Caldo anomalo in Sicilia, specie nel settore ionico. Temperature abbondantemente sopra la media di stagione e per nulla invernali. La rete regionale Sias ha registrato ieri (18 gennaio) la massima più elevata nella centralina posizionata tra Siracusa e Floridia: 25,3°C. Eguagliato il record stagionale che risaliva al 2016. Sempre a Siracusa, nell’estate del 2021, venne rilevata la temperatura più calda d’Europa: 48,8°C.

Secondo gli esperti, questi valori sono sintomatici dei cambiamenti climatici in corso. Segnali come trombe d’aria, downburst e cicloni mediterranei – ormai frequenti anche nei nostri territori – sarebbero da collegare alle nuove ed estreme condizioni meteo.

Anche questa mattina lo scirocco continua a fare sentire la sua presenza, con una massima di 23°C alle 10.31 del 18 gennaio. In provincia di Siracusa persistono le temperature più alte della regione: 22,2 ad Augusta, 21,3 a Noto, 22,5 a Pachino. Sorprendente anche il dato di Palazzolo Acreide: 17,1°C quando in gennaio, usualmente, c’è la neve sulla cittadina iblea.