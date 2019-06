Canoa polo: 4 su 4 per l’Ortea e l’inseguimento al Chiavari continua

In Campania quattro vittorie per i campioni d’Italia in carica dell’Ortea. A Bacoli (Napoli), due giornate appassionanti di canoa polo. Si è disputato il terzo turno del campionato di Serie A Maschile. In evidenza i campioni d’Italia in carica della Polisportiva Canottieri Ct Ortea Palace. Quattro successi per Gianmarco Emanuele e compagni. Prima partita vinta contro la Canottieri Ichnusa per 8-1 (3 gol di Gianmarco Emanuele, 2 reti di Paolo Di Martino, Edoardo Corvaia, Fabrizio Santino e Gianmarco Guarnera; per i sardi sigillo di Andrea Savona. Andrea Romano para un rigore).

Nel secondo match, l’ Ortea Palace, batte il Gruppo Canoe Roma con il risultato di 10-1. Scatenato Gianmarco Emanuele, autore di 4 reti. Segnano anche Edoardo Corvaia (2), Paolo Di Martino (2), Gianmarco Guarnera (2). Per i capitolini in rete Gianmaria Lombardo. I campioni dell’Ortea non mollano la presa e nella terza sfida piegano la Canottieri Mutina per 5-2. Gara dominata dai siciliani, in gol con Paolo Di Martino, Gianmarco Emanuele, Edoardo Corvaia (2), Alejandro Casal Dasilva. Per la Canottieri Mutina segnano Enrico Moschetti e Davide Pezzuolo. Nell’ultimo incontro, la Polisportiva Canottieri Ct Ortea Palace si sbarazza della Canottieri Eur per 4-3. Partita intesa e combattuta. Sblocca Gianmarco Emanuele. Rimonta dei romani firmata da Stefano Monte, Giacomo Maffia e Alejandro Gordo Herrero. L’Ortea aumenta il ritmo delle pagaie e non si arrende. Davide Novara riporta in partita la squadra. Alejandro Dasilva Casal ristabilisce la parità. Il gol del successo lo firma Edoardo Corvaia ad un minuto dalla fine.

Prossimo appuntamento il 22 e 23 giugno a San Nicola (PA). Questa la rosa della POLISPORTIVA CANOTTIERI CT ORTEA PALACE: Gianmarco Emanuele, Edoardo Corvaia, Davide Novara, Fabrizio Santino, Andrea Romano, Paolo Di Martino, Alejandro Casal Dasilva e Gianmarco Guarnera. Allenatore: Gianmarco Emanuele.