Canoa polo, per l’Ortea la decima Coppa Sicilia consecutiva

Una domenica di sport. Una giornata di emozioni e di grande spettacolo. Al Porticciolo Turistico di Ognina si è disputata la Coppa Sicilia 2019 di canoa polo. Manifestazione riuscita alla grande con tantissimi appassionati e tifosi presenti in uno dei luoghi più belli della città di Catania. Stamattina le gare eliminatorie; nel pomeriggio le finali. Ottima l’organizzazione della Polisportiva Nautica Katana del presidente Filippo Aversa in sinergia con il Comitato regionale Sicilia Federcanoa rappresentato oggi dal vicepresidente Fabrizio Messina. La vittoria è andata ai campioni d’Italia in carica della Polisportiva Canottieri Ortea Palace (decima Coppa Sicilia consecutiva). Il team del tecnico-giocatore Gianmarco Emanuele ha piegato, nella finalissima, lo Jomar Club Catania con il risultato di 6-3. Al terzo posto si è piazzato il Marina San Nicola Palermo A, che ha superato nella finalina di consolazione il Marina San Nicola Palermo B per 3-1. A seguire si sono classificate Canoa Polo Ortigia, Polisportiva Nautica Katana A, Cus Catania, Gruppo Sportivo Canoa Catania, la Nazionale di Malta per la prima volta presente all’evento, Polisportiva Nautica Katana B e Sport Club Ognina. Prossimo appuntamento la Coppa Italia. Poi via al campionato nazionale di Serie A in attesa della Coppa Campioni, che a settembre si disputerà al Porto di Catania. La canoa polo entra nel vivo.