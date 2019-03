Canoa polo: week-end di Coppa Italia per l’Ortea

Entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. L’Ortea Team punta alla Coppa Italia di canoa polo. La manifestazione tricolore si disputerà, sabato e domenica, al Laghetto dell’Eur a Roma. Due giorni di partite: spettacolo ed emozioni assicurate per il team aretuseo pluriscudettato e reduce dal recente successo in Coppa Sicilia a Catania.

Nel maschile, le prime nove squadre del ranking 2018 accedono direttamente alla seconda fase. L’Ortea Palace del tecnico-giocatore Gianmarco Emanuele (prima nel ranking 2018) e lo Jomar Club Catania (sesto) affronteranno, nel Girone G, la Canottieri Eur A (settima nel ranking 2018), la prima classificata del Girone C (Canottieri Mutina, Canoa Club Bari e Canoa Club Bologna) e la prima del Gruppo D (Cus Bari, Canoe Rovigo e Snap Asd).

Sabato il via alle ore 8,30. Domenica le finali (ore 13,30 Under 14,ore 14 Junior, ore 15,30 femminile e ore 16 maschile) in diretta streaming sul canoa Federcanoa Italia.