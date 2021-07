Capi di abbigliamento “taroccati”, la Guardia di Finanza ne sequestra 100 al Tempio di Apollo

Lotta alla contraffazione: la Guardia di Finanza di Siracusa ha sorpreso, nei pressi del Tempio di Apollo, un cittadino extracomunitario gravato da specifici precedenti di polizia, intento a vendere capi e accessori di abbigliamento di note marche “taroccate”.

Individuato e sequestrati circa 100 prodotti di note griffe, tra le quali “Harmont & Blaine”, “Ralph Lauren”, “Adidas”, “Puma”, “Nike”, “Stone Island”, “Gucci”, “Prada”, “Burberry”, “Louis Vuitton”, “Michael Kors”, “Gucci” e altre fra le più rinomate e prestigiose a livello internazionale.

L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno ora vagliando e analizzando ogni indizio in loro possesso, anche attraverso la consultazione delle diverse banche dati a disposizione, allo scopo di ricostruire la filiera produttiva dei capi e accessori di abbigliamento destinati ad essere immessi sul mercato, in violazione della normativa a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.