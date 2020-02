Carnevale di Palazzolo, c’è Daverio: carro “dedicato” all’alsaziano

L’ironia dei maestri carrai di Palazzolo non poteva non prendere di mira Philippe Daverio. Si avvicina il carnevale, uno dei più attesi di Sicilia. E tra i carri allegorici in preparazione, uno è dedicato allo storico dell’arte al centro di un “caso” mediatico nato dalla trasmissione tv “Il Borgo dei Borghi”. Daverio, presidente di giuria, avrebbe parteggiato per Bobbio, cittadina di cui è cittadino onorario, ai danni di Palazzolo, seconda classificata. Le successive dichiarazioni rese alle Iene hanno poi aggravato la posizione di Daverio. L’alsaziano ha dichiarato la sua avversione per la Sicilia ed i siciliani, causando la reazione accesa del presidente della Regione e di parlamentari vari. È finita con la Rai che ha preso le distanze e messo alla porta Philippe Daverio, le cui scuse via social network sono apparse più di maniera che convinte.

Abbastanza per diventare uno dei protagonisti da sbeffeggiare a Carnevale. Il carro è in lavorazione. La testa ha già preso le fattezze di Daverio: la morbida pettinatura, gli occhialini, il sorriso con dentatura in vista. Il resto dei dettagli, al momento, è top secret.