Cessato pericolo, riapertura parziale per lungomare Vittorini: chiusa la voragine

Si va verso il completamento dei lavori in lungomare Vittorini. Ad una settimana dall’apertura della voragine ed alla scoperta del canale di ingrottamento del mare, sono state completate le fasi più delicate dell’intervento. L’interno del muraglione, su cui poggiano strada e marciapiede, è stato riempito. Prima un basamento in calcestruzzo – con però anche una certa dispersione in mare – e quindi il riempimento con stabilizzante ed altro materiale di grossa pezzatura che dovrebbe mettere al riparo da nuove sorprese. Domani, 17 marzo, sarà la volta della rullata di asfalto dopodichè la strada tornerà in sicurezza e praticabile.

In ogni caso, da domani la corsia non interessata dai lavori verrà già riaperta al traffico. Torna il normale senso di marcia anche in via Vittorio Veneto. Lo prevede un’ordinanza emessa oggi dal settore Trasporti e diritto alla mobilità, che revoca il provvedimento del 9 marzo con il quale si chiudeva il tratto interessato dai lavori per il ripristino della strada ceduta a causa dell’erosione del mare.

Cessata la situazione di pericolo, l’ordinanza riattiva i normali sensi di marcia della zona ma prevede un

restringimento parziale del lungomare Vittorini per consentire la prosecuzione dell’intervento, che dovrebbe essere

completato entro pochi giorni.