Ciclismo, domani la Coppa Ascensione a Floridia apre gli appuntamenti di rilievo in provincia

La Provincia di Siracusa e i suoi prossimi eventi.

Comincia da Floridia, la serie di appuntamenti ciclistici di livello, proseguendo poi nel mese in corso, tra strada è off road. Si parte domani, da Floridia, dove va in scena un appuntamento con la storia del ciclismo siciliano, ovvero la 98 Coppa Ascensione; organizzata dal G.S. Trinacria 3 Regioni che fa capo ad Angelo Pistritto. Un circuito di 9 km. per un totale di 72, con Allievi e Juniores in promiscuità impegnati su straveloci a caccia di un risultato di prestigio per una gara che fa parte della vita cittadina ed ha attraversato tutto il Novecento.

Il 9 invece, si passa alla CCO di Noto, con la XII prova della Coppa Sicilia, che valorizza un Parco cittadino “Fazzello” quello scelto dalla A.S.D. Noto per far disputare l’attesissimo evento.

Ancora Noto alla ribalta il giorno 16, con il Campionato siciliano Allievi.Il “VelodroN” ha scelto un tracciato di 3,5 da ripetere fino a un totale di 70 km, e assegnare il titolo regionale di categoria per il 2019 e poi scegliere chi andrà ai tricolori in Toscana a Luglio.Ricordiamo che non finisce qui, anzi la la Città del Barocco utilizza come ovvio, il suo bellissimo Velodromo ristrutturato, con la disputa dei campionati regionali in luglio. Un bel calendario ricco di eventi vigilati dal C. P. della Federciclo, guidato da Sergio Monterosso.

Una segnalazione a chiusura. Non ci pare corretto che alcuni Enti (CSAIN), per le loro gare, sfruttino la concomitanza con quelle federali, facendole passare per campionati Federali. A ciascuno il suo.