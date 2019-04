Ciclismo: Gran Fondo e nuova scuola intitolata a Salvatore Rametta. Domani il presidente nazionale Di Rocco a Noto

Appuntamento con le due ruote questo fine settimana a Noto: c’è la Gran Fondo Val di Noto giunta alla 12ª edizione e appuntamento valido anche per la Coppa Sicilia di mountain bike organizzata dall’Asd Alveria Bike Noto. Il ritrovo sarà in via Salvatore La Rosa con la verifica licenze e la partenza alle 9.30 di domenica. Responsabile della manifestazione sarà Salvatore Presti per un evento a cui prenderà parte anche il presidente nazionale Fci Salvatore Di Rocco, il quale domani inaugurerà la scuola di ciclismo “Salvatore Rametta” al velodromo Paolo Pilone: a seguire ci sarà una gara per i Giovanissimi e uno stage per Esordienti, Allievi e Juniores. Appuntamento domani alle 15.