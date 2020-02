Carnevale Avolese: Domani la sfilata dei carri e discoteca in piazza con FMITALIA

Entrano nella fase clou i festeggiamenti per il Carnevale di Avola. La 59esima edizione sta regalando spettacolo, divertimento e tutti gli ingredienti che hanno fatto del Carnevale Avolese un punto di riferimento importante in Sicilia. Il fine settimana avrà una serie di momenti da non perdere. Oggi pomeriggio, alle 17,30, lo spettacolo per i bambini con “Pirata party”. Giostra gonfiabile, il galeone dei pierati, baby dance, palloncini, zucchero filato e tanto altro in piazza Umberto. Serata con i Falsi d’Autore Show, cabaret e divertimento assoluto. Grande attesa per la domenica di carnevale. Domani, giornata ricca, fase clou. Ultimi preparativi in vista della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati . La Gran Sfilata di Re Carnevale è attesa per le 16. Ci saranno il gruppo Folk Val Di Noto Città di Avola, i Black&White Street Band, giocolieri, sbandieratori, tamburi, danze, giochi d’epoca. L’apertura della sfilata con la Regina Carnevale. Sul palco, a presentare, Mimmo Contestabile, conduttore di FMITALIA in piazza Umberto, Maria Rosa Roccaro in piazza Esedra. Laboratorio per bambini, intanto, alle 16,30: “Realizza la tua maschera” in piazza Teatro. A seguire, l’appuntamento irrinunciabile con la Discoteca in Piazza con i dj e i vocalist di FMITALIA . Si partirà alle 21, naturalmente nel cuore pulsante del centro storico. Piazza Umberto si trasformerà dunque in una grande discoteca all’aperto, per ballare e cantare insieme . Ore di spensieratezza per tutti. Dalle 23 in poi, Rock-Aro Dj in Jungle Party. Si proseguirà con un fitto programma di appuntamenti anche per la giornata di lunedì. Gran finale la sera del Martedì Grasso. Dalle 22, la grande serata con l’attesa madrina d’eccezione, Simona Ventura. Sul palco di piazza Umberto, reduce dal successo di Sanremo, Ana Mena. , La musica sarà affidata alla nota dj bulgara, Kamy Aksell, tra le più apprezzate ad Ibiza e nel mondo. Anche quest’anno, insomma, per il grande Carnevale, il sindaco Luca Cannata e l’assessore Luciano Bellomo hanno voluto offrire a cittadini e turisti divertimento per tutte le età e per tutti i gusti. Parola d’ordine: spensieratezza.