Cna Siracusa, cambio ai vertici: Rosanna Magnano presidente, Gianpaolo Miceli segretario

Rosanna Magnano è stata eletta all’unanimità nuovo presidente di Cna Siracusa. Il nuovo segretario provinciale è Gianpaolo Miceli che succede allo “storico” Pippo Gianninoto. Completano il nuovo direttivo Gianluca Bottaro, Nunzio Samarelli, Fabio Cannavà, Marcella Monaco, Alessandro Celeste, Giuseppe Bellanza, Giovanni Casto e Daniela Romeo.

Si è conclusa così l’assemblea provinciale di Cna Siracusa, nell’auditorium del liceo Einaudi. Ad aprire i lavori, moderati dal giornalista Giovanni Polito, i saluti affidati a Nello Battiato, presidente regionale di Cna Sicilia e Giuseppe Cascone, vicepresidente nazionale di Cna.

Prima delle operazioni elettorali, è stato il segretario nazionale di Cna, Sergio Silvestrini, a presentare la sua relazione all’assemblea, intrisa da una parte di orgoglio e soddisfazione per i risultati ottenuti, dall’altra di proposte e soprattutto auspici per il futuro, a cominciare dall’utilizzo dei fondi PNRR, “superiori a quelli del Piano Marshall” fino alle vaccinazioni che, secondo Silvestrini, “devono essere fatte e basta, senza dubbi e fidandosi della scienza, perché rappresentano la più grande assicurazione per la ripartenza economica del Paese, evidentemente impossibilitato a subire nuove chiusure”.