“Come sarà la Borgata di domani?”, confronto-dibattito tra progetti e iniziative

(cs) “Come sarà la Borgata di domani?”. L’intrigante quesito è il punto di partenza di un confronto-dibattito con le istituzioni e le professionalità cittadine, in programma martedì 5 dicembre alle 17.30, nella sede di Natura Sicula, in piazza Santa Lucia 24, a Siracusa.

A promuoverlo è MetaBorgata, un progetto di rigenerazione sociale e urbana che mira a ridefinire identità e reputazione della Borgata Santa Lucia di Siracusa, ideato e coordinato da Rifiuti Zero Siracusa insieme ad altre 7 associazioni.

Un momento di confronto diretto tra le varie forze chiamate a scrivere il prossimo futuro della Borgata: il Comune di Siracusa da una parte, i residenti, le associazioni, le attività commerciali e chi intende investire nel quartiere dall’altra, con l’obiettivo di trovare strumenti concreti per una governance partecipata.

“La Borgata è quartiere a misura d’uomo, dove, facendo leva sulle risorse già presenti, turismo e vita quotidiana hanno la possibilità di convivere in armonia, facendo tesoro delle esperienze passate per un’idea di città a misura di tutti”, spiegano Viviana Cannizzo ed Emma Schembari per MetaBorgata. “Servizi di prossimità e interventi di creatività urbana possono facilitare un processo di ‘fare comunità’, agendo sulla dimensione sociale, multiculturale e sportiva del quartiere”, aggiungono.

All’incontro di martedì 5 dicembre hanno annunciato la loro presenza il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il delegato di quartiere, Saverio Musco, i progettisti degli interventi di riqualificazione urbana avviati nell’area della Borgata insieme ai dirigenti dei settori competenti. A moderare l’incontro, il giornalista Gianni Catania direttore di FMITALIA .

MetaBorgata è un’iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Sicilia e promossa dall’associazione Rifiuti Zero Siracusa in collaborazione con: CNA Siracusa, Comune di Ferla, Abadir Accademia di Design e Comunicazione Visiva, Astrea Onlus, Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus (CIAO), Siracusa Calcio ASD, Natura Sicula, Cooperativa San Martino, Ass. Bangladesh Somaj Kollan Somiti.