Completata la consegna di banchi monoposto e sedute innovative: i numeri di Siracusa

Alle scuole in provincia di Siracusa sono stati consegnati 34.275 nuovi banchi e 3.921 sedute innovative. Il dato relativo alle nuove fornite decise per un più puntuale rispetto delle norme anti-covid è stato fornito dai deputati regionali Roberta Alaimo e Valentina D’Orso (M5s).

In linea con il dato della popolazione scolastica, la provincia di Siracusa è la quarta in Sicilia per numeri di fornitura. La distribuzione è stata completata nelle ultime settimane. Questi i numeri delle altre province:

Agrigento 28.074 Banchi e 3.475 Sedute Innovative; Caltanissetta 23.007 Banchi e 2048 Sedute Innovative; Catania 85.825 Banchi e 10.872 Sedute Innovative; Enna 9.766 Banchi e 1.322 Sedute Innovative; Messina 49.432 Banchi e 5.084 Sedute Innovative; Palermo 123.080 Banchi e 9.788 Sedute Innovative; Ragusa 13.100 Banchi e 2.010 Sedute Innovative; Trapani 26.323 Banchi e 3.171 Sedute Innovative.