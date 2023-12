Concerto della Fanfara dei Carabinieri, appuntamento in piazza Santa Lucia

La Fanfara dei Carabinieri torna a Siracusa.

Nell’ambito delle celebrazione in onore della Patrona, il 19 dicembre, alle 20:00, in piazza Santa Lucia, esibizione della Fanfara del 12esimo Reggimento Carabinieri Sicilia.

L’evento musicale, fortemente voluto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa e dall’amministrazione comunale, vuole rimarcare la vicinanza dell’Arma alla città e alla Patrona, Santa Lucia, in un luogo, il quartiere “Borgata”, teatro di una recente operazione dei Carabinieri, che merita di diventare simbolo di legalità e bellezza.

Nel 2017 la Fanfara ha festeggiato i 90 anni dell’istituzione dell’Associazione carabinieri nel territorio con un doppio appuntamento al Teatro Comunale.

In diverse occasioni, inoltre, si è esibita in diversi comuni della provincia di Siracusa.