Concetto Lo Bello avrebbe compiuto 95 anni, il ricordo della Figh Sicilia

Oggi avrebbe compiuto 95 anni e in occasione di un evento simile la Federazione regionale della pallamano ha reso omaggio a Concetto Lo Bello, l’arbitro per eccellenza ma non solo. Attraverso una nota la Figh Sicilia si è così espressa, ricordando colui che fu pioniere e protagonista anche nella pallamano: “Il Presidente Regionale Sandro Pagaria, a nome di tutto il Consiglio Regionale e di tutto il movimento Siciliano, vuole ricordare il pioniere storico della pallamano in Italia, nel giorno del Suo 95° compleanno, Concetto Lo Bello. Un grande personaggio che ha dato tanto alla nostra disciplina, Presidente della Federazione Nazionale dal 1976 al 9 settembre 1991, giorno della Sua scomparsa. Il ricordo di uno straordinario uomo che ci piace ricordare così: l’Arbitro. Auguri Presidente”.