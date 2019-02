-“Brave!” Workshop di studio per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado. – Sala Workshop

Mercoledì 6 Marzo 2019 dalle ore 10:30 alle ore 12:30,

Giovedì 7 Marzo dalle ore 10:30 alle ore 12:30,

Venerdì 8 Marzo dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Dalla dichiarazione universale dei diritti umani, alle storie dei difensori e delle difensore dei diritti. Una carrellata per l’attualità che si conclude con una piccola mobilitazione. Un percoso logico ideale di introduzione per i diritti umani attraverso l’esperienza e di panoramica riflessiva per i ragazzi che in un quinquennio si preparano alla maturità.

Iscrivi la tua classe! – Max 120 posti disponibili per ogni data –

-Film: Libere, disobbedienti, innamorate (In between) – di Maysaloun Hamoud – Israele, Francia

Giovedì 7 Marzo 2019 Ore 17:30 – Sala Workshop

Trama: Layla, Salma e Nuur vivono a Tel Aviv. Giovani donne libere nello spirito che desiderano vivere una vita che rispecchi i loro sogni e le loro esigenze. La loro storia personale è fortemente radicata alle tradizioni: la famiglia di Salma è cattolica, quella di Layla laica, Nuur musulmana. Le ragazze, dovranno fare i conti con le loro origini, con le loro famiglie rigidamente conservatrici e con la società (come ricorda Wissam a Layla, “qui non siamo in Europa”), al fine di trovare la loro strada.

Ingresso gratuito – Prenota il tuo posto!

Sarà una delle due occasioni in cui la cittadinanza è invitata a vedere un buon film, conoscere il gruppo Italia 85 di Siracusa

-Film: L’Insulto – di Ziad Doueiri

Venerdì 8 Marzo 2019 Ore 17:30 – Sala Workshop

Premiato al Festival di Venezia con la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile. Candidato dal Libano come miglior film dell’anno, è arrivato fra i cinque candidati all’Oscar 2018.

Trama: A causa di un banale incidente, tra il libanese cristiano Tony e il rifugiato palestinese Yasser nasce un forte conflitto che li porta a scontrarsi in tribunale. Quella che poteva essere una semplice questione privata tra i due si trasforma in un conflitto profondo che diventa un caso nazionale, dividendo un intero paese segnato da culture e religioni diverse.

– Ingresso gratuito – Prenota il tuo posto!

Secondo film previsto nella settimana e seconda occasione per incontrare il Gruppo Italia 85

Dal 6 all’8 Marzo sarà inoltre possibile visionare in sala Workshop l’installazione “Linguaggi Etici”. Opera collettiva realizzata dai giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, ispirata alla campagna “Coraggio” di Amnesty International