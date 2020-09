Coronavirus, il bollettino: 179 nuovi positivi in Sicilia, 29 nel siracusano (migranti sulla Azzurra)

Nuova impennata nei nuovi casi di positivi al covid in Sicilia: sono 179 nelle ultime 24 ore. In provincia di Siracusa sono 29, migranti ospitati a bordo della nave quarantena Azzurra, in porto ad Augusta. Tecnicamente quindi nuovo caso di contagio “locale”. Quanto alle altre province: 31 nuovi casi a Trapani, 70 a Palermo, 6 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, 3 a Enna, 19 a Ragusa, 4 a Messina e 15 a Catania.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 179, ulteriori 15 in terapia intensiva e 1.963 in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi salgono a 2.157.