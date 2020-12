Coronavirus, il bollettino: 932 nuovi positivi in Sicilia, +53 in provincia di Siracusa

Sono 932 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24. I tamponi processati sono stati 9.264, con in lieve aumento rispetto a ieri. Gli attuali positivi diventano 33.614. I ricoveri tornano a scendere: -31 nelle ultime 24 ore.

Quanto alla provincia di Siracusa, sono 53 i nuovi positivi. Attenzioni rivolte al mondo della scuola con il caso del focolaio della Lombardo-Radice.

Per le altre province, questi i dati: Messina 241, Catania 238, Palermo 150, Trapani 85, Caltanissetta 66, Agrigento 37, Ragusa 32, Enna 30.