Coronavirus: un nuovo positivo nel siracusano, 65 in Sicilia (ma 58 sono migranti)

Un nuovo caso di covid-19 registrato nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa, come nel messinese e nel ragusano. Tre, invece, i nuovi positivi in provincia di Catania e 59 a Palermo. In totale, 65 nuovi positivi in Sicilia rispetto ad ieri. Ma 58 sono migranti. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il bollettino quotidiano redatto in collaborazione con l’Iss.

Sono 54 i ricoverati negli ospedali siciliani per covid, di questi 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 884 persone. Il totale gli attuali positivi tocca quota 947. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.468 (totale 327.815).

Scendono i contagi in Italia e si ritorna sotto quota mille: sono 953 (ieri 1.210) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 4 i morti, in calo rispetto ai 7 di ieri.