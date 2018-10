Costituito a Siracusa il primo Comitato “Scuole Sicure” in Sicilia: “Possibile aderire”

E’ il primo in Sicilia. A Siracusa si è costituito ufficialmente il Comitato Scuole Sicure. Lo compongono genitori, diversi dei quali professionisti e tecnici che, ciascuno per il proprio mestiere, hanno competenza in materia di edilizia scolastica. Il comitato parte con i sette soci fondatori: due ingegneri, un architetto, un geometra, un docente e due genitori, ma è aperto a chiunque voglia aderire all’iniziativa. “Si tratta di un comitato-spiega Angelo Troia- apolitico e apartitico. Dopo aver iniziato il nostro percorso di sensibilizzazione nei confronti di tutte le amministrazioni comunali del territorio, partiranno i primi sopralluoghi. Riguarderanno, non soltanto le scuole pubbliche, ma anche gli edifici che ospitano le private paritarie. Ognuno dei nostri sopralluoghi, ovviamente, sarà autorizzato dalle amministrazioni comunali di riferimento (o dall’ex Provincia, nel caso di istituti superiori) e dai singoli dirigenti scolastici. Si tratta di un’iniziativa di fondamentale importanza”. Attraverso l’attività del comitato, tutte le criticità degli istituti scolastici dell’intera provincia saranno segnalate, con eventuali proposte e possibilità di collaborazione con gli enti pubblici.