Covid, 10 nuovi contagiati in provincia di Siracusa. Nel capoluogo attuali positivi scendono a 40

Sono 10 i nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. Nel capoluogo gli attuali positivi scendono a 40 ad una settimana dall’ingresso in zona bianca della Sicilia.

In regione sono 163 i nuovi positivi a fronte di 9.911 tamponi processati. I guariti sono 247, 7 i decessi. Il numero degli attuali positivi è di 6.631 (-91). Nella settimana appena conclusa, contagi in calo dell’8%.

Questa la distribuzione nelle altre province: Palermo 61 casi, Catania 50, Ragusa 16, Caltanissetta 12, Messina 11, Agrigento 2, Trapani 1, Enna 0.