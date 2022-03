Covid, il bollettino: 200 nuovi positivi in provincia, +40 a Siracusa città

Sono 200 i nuovi casi di covid19 in provincia di Siracusa, rilevati nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Come ogni lunedì, numeri in forte decremento ma per via del minor numero di tamponi processati nel fine settimana.

Uno sguardo in dettaglio ai numeri del capoluogo. Il trend è ancora in crescita: sono 40 i nuovi casi di contagio. Il totale degli attuali positivi arriva a 1.643. Quanto alle persone in isolamento fiduciario, a Siracusa città sono oggi 37 (-13).

Situazione ricoveri stabile. Sono 30 (-) i siracusani del capoluogo all’Umberto I per covid. Per 28 (-1) ricovero in regime ordinario, 2 (+1) in terapia intensiva.

Campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore sono state 490 le inoculazioni a Siracusa città. Sono state 19 le prime dosi, 112 le seconde e 359 quelle booster.

In Sicilia sono 2.798 i nuovi casi registrati a fronte di 19.625 tamponi processati. Gli attuali positivi sono 238.489 (+1.627). I guariti sono 2.049, 8 i decessi. Negli ospedali sono 981 (+43) i ricoverati, 58 (-2) in terapia intensiva. Quanto alle singole province, questi i numeri del contagio nelle ultime 24 ore: Palermo 960 nuovi casi, Catania 248, Messina 778, Siracusa 200, Trapani 487, Ragusa 278, Caltanissetta 171, Agrigento 398, Enna 166.